LG Electronics verbucht erstmals Quartalsumsatz von über 18 Billionen Won

Photo : YONHAP News

LG Electronics hat erstmals einen Quartalsumsatz von über 18 Billionen Won verbucht.Eine hohe Nachfrage nach Fernsehern und Haushaltsgeräten habe die Umsätze im Zeitraum von Juli bis September auf 18,8 Billionen Won oder 16,1 Milliarden Dollar steigen lassen, teilte der Elektronikhersteller mit Sitz in Seoul am Donnerstag mit.Verglichen mit dem dritten Quartal des Vorjahres konnte der Umsatz demnach um 22 Prozent steigen.Beim Betriebsergebnis wurde hingegen ein Rückgang um fast 50 Prozent im Vorjahresvergleich auf 540,7 Milliarden Won gemeldet. Ein Grund dafür sei der Rückruf des Elektrofahrzeugs Chevrolet Bolt gewesen.Die Fahrzeuge mussten wegen Brandgefahr aufgrund fehlerhafter Batterien in die Werkstatt. Die Batterien hatte LG Energy Solution an GM geliefert.