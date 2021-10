BTS erhalten drei Nominierungen für American Music Awards

Photo : YONHAP News

BTS haben für die diesjährigen American Music Awards drei Nominierungen erhalten.Wie die Nachrichtenagentur Reuters berichtete, sei die südkoreanische Popgruppe in den Kategorien "Künstler/Künsterin des Jahres", "Beliebteste Popgruppe" und "Beliebtester Song" nominiert.Mit ihrem Sommerhit "Butter" hatten sie die Billboard Single Charts zehn Wochen lang dominiert.Erstmals haben BTS Chancen auf eine Auszeichnung als "Künstler/Künsterin des Jahres". Ausländische Medien berichteten, dass sie als erste Asiaten mit einer Nominierung bereits Geschichte geschrieben hätten.Die Konkurrenz ist jedoch groß. Auch Ariana Grande, Drake, Olivia Rodrigo, Taylor Swift und The Weeknd wurden für diese Auszeichnung vorgeschlagen.BTS erhielten bereits das vierte Jahr in Folge Nominierungen bei den American Music Awards. Über die Sieger entscheiden die Fans in einer Abstimmung.