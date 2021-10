Präsident Moon für Treffen mit Papst und G20-Gipfel in Rom eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Donnerstag in Rom, die erste Station seiner neuntägigen Europareise, eingetroffen.Moon und seine Gattin Kim Jung-sook kamen am Donnerstagnachmittag (Ortszeit) am Flughafen Leonardo da Vinci in Rom an.Der Präsident wird am Freitag zuerst einen offiziellen Besuch beim Heiligen Stuhl abstatten und sich mit Papst Franziskus treffen. Es wird Moons zweiter Vatikan-Besuch nach dem ersten im Oktober 2018 sein.Es wird erwartet, dass beim Treffen mit dem Papst Wege zur Förderung des Friedensprozesses auf der koreanischen Halbinsel, darunter ein möglicher Papstbesuch in Nordkorea, erörtert werden.Moon wird dann am G20-Gipfel teilnehmen, der am Samstag und Sonntag in Rom geplant ist. Er wird dabei mit den Regierungs- und Staatschefs über internationale Kooperationsmöglichkeiten für eine inklusive und nachhaltige Erholung und den Wiederaufbau diskutieren und auch mit einigen Kollegen bilaterale Gespräche führen.Im Anschluss daran wird Moon nach Großbritannien reisen, um am 1. und 2. November in Glasgow an der UN-Klimakonferenz (COP26) teilzunehmen. Wie verlautete, werde er dort das strengere Ziel Südkoreas präsentieren, die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 zu reduzieren.Danach wird Moon zu einem Staatsbesuch in Ungarn weiterreisen. Dort wird er eine Stätte zum Gedenken an die Südkoreaner besuchen, die 2019 bei einem tödlichen Schiffsuntergang in Budapest ums Leben kamen. Auch ist ein Gipfeltreffen mit den Spitzen der Visegrád-Gruppe aus Tschechien, Slowakei, Polen und Ungarn geplant.Der Präsident wird am 5. November in Südkorea zurückerwartet.