Botschafter aus 14 Ländern einschließlich Südkoreas treffen Talibans Chefdiplomaten

Photo : YONHAP News

Die Botschafter aus 14 Staaten, einschließlich Südkoreas, haben mit dem Chefdiplomaten der Taliban-Regierung Gespräche geführt.Laut einem Beamten des Außenministeriums in Seoul kamen der südkoreanische Botschafter in Afghanistan, Choi Tae-ho, und die Botschafter oder Stellvertreter aus weiteren 13 Staaten am Mittwoch (Ortszeit) in der katarischen Hauptstadt Doha mit dem kommissarischen Außenminister Afghanistans, Amir Khan Muttaqi, zusammen.Es ist das erste Mal, dass ein Treffen zwischen Diplomaten Südkoreas und der Taliban in den Medien bekannt wurde.An dem Treffen nahmen die Botschafter oder Stellvertreter aus Südkorea, den USA, Japan, Deutschland, Großbritannien, Australien, Italien, Spanien, den Niederlanden, Schweden, Norwegen, Finnland, der EU und Katar teil, die aus Kabul abgezogen wurden und derzeit in Doha sind.Laut dem Ministerialen übermittelten die Diplomaten die Forderungen der internationalen Gemeinschaft, darunter die Gewährleistung der Menschen- und Frauenrechte, die Sicherstellung einer sicheren Ausreise aus Afghanistan, die Gründung einer inklusiven Regierung, die Terrorismusbekämpfung und den Schutz humanitärer Hilfsaktivitäten.Wie verlautete, habe Muttaqi gefordert, die Taliban-Regierung anzuerkennen und die Wirtschaftssanktionen und die Einfrierung der Auslandskonten aufzuheben.