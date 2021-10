Ministerpräsident trifft sich mit Parlamentssprecher der VAE

Photo : YONHAP News

Ministerpräsident Kim Boo-kyum ist mit Saqr Ghobash, Sprecher des Föderativen Nationalrats (FNC) der Vereinigten Arabischen Emirate (VAE) zusammengekommen.Beim Treffen am Donnerstag in Seoul tauschten sie sich über die Koordinierung im Kampf gegen Covid-19 und die substanzielle Kooperation im Energie- und Infrastrukturbereich aus.Kim gratulierte zum 50. Jubiläum der Gründung der VAE in diesem Jahr.Er sagte, beide Länder hätten auch inmitten der Corona-Krise durch die Zusammenarbeit bei der Seucheneindämmung und einen regen Austausch auf hochrangiger Ebene ihre spezielle strategische Partnerschaft weiter ausgebaut und entwickelt. Kim schlug vor, die substanzielle Kooperation auf verschiedenen Gebieten, darunter Energie und Infrastruktur, weiter zu verstärken.Ghobash sagte, die VAE würden es Südkorea nicht vergessen, in der Anfangsphase der Corona-Pandemie Güter zur Seucheneindämmung zur Verfügung gestellt zu haben.Kim hatte zuvor die Vizeminister für Auswärtiges und Handel aus sieben zentralamerikanischen Ländern getroffen und ihnen die Kooperationsbereitschaft der Regierung mitgeteilt.Die zentralamerikanischen Länder seien befreundete Staaten, die mit Südkorea die Werte der Demokratie und Menschenrechte teilten, sagte Kim beim Treffen mit den Vizeministern aus Guatemala, Belize, Costa Rica, der Dominikanischen Republik, El Salvador, Honduras und Panama. Für die Bewältigung der Corona-Pandemie in Zentralamerika wolle Südkorea bei der Impfstoffbereitstellung durch die globale Initiative COVAX eine führende Rolle spielen, hieß es.