NIS: Kim Jong-un fordert wegen Nahrungsknappheit Einsatz für die Landwirtschaft

Photo : YONHAP News

Nordkoreas Machthaber Kim Jong-un hat Berichten zufolge angesichts der ernsthaften Nahrungsmittelknappheit allen Bürgern angeordnet, die Landwirtschaft zu unterstützen.Das berichtete der südkoreanische Geheimdienst NIS bei der parlamentarischen Überprüfung seiner Arbeit am Donnerstag hinter verschlossenen Türen.Nordkorea habe für die Bekämpfung der Nahrungsmittelknappheit damit begonnen, das gesamte Militär und alle Bürger zu mobilisieren, sagten die Abgeordneten Kim Byung-kee und Ha Tae-keung nach der Sitzung vor der Presse.Dem NIS zufolge sagte Kim Jong-un angesichts der schwierigen wirtschaftlichen Situation, er fühle sich, als liefe er auf dünnem Eis. Kim habe angewiesen, dass sich das Land jedes Korn sichern sollte.Ha sagte, dass das Handelsvolumen zwischen Nordkorea und China in den ersten neun Monaten dieses Jahres auf 185 Millionen Dollar, ein Drittel des vorjährigen Niveaus, gesunken sei. Das Handelsvolumen im September entspreche lediglich 29 Prozent des Niveaus von 2019.Er fügte hinzu, dass die nordkoreanische Zentralbank aufgrund des eingestellten Imports von Papier und Spezialtinte Schwierigkeiten beim Gelddrucken habe. Wegen des Mangels an Papier und Tinte drucke das Land eine vorübergehende Währung auf nordkoreanischem Papier aus.