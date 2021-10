Restaurants und Cafés dürfen ab nächster Woche rund um die Uhr öffnen

Photo : YONHAP News

Die Regierung hat Umsetzungspläne für die stufenweise Rückkehr zur Normalität bekannt gemacht, mit der am 1. November begonnen werden soll.Das zentrale Hauptquartier für Katastrophenschutz teilte am Freitag vor der Presse mit, dass mit dem Ziel „Das bessere Korea“ und durch die auf Autonomie und Verantwortung der Bürger beruhende Seuchenkontrolle die Rückkehr in den kostbaren Alltag für alle angestrebt werde.Die Regierung will die Corona-Maßnahmen in drei Phasen schrittweise lockern.In der ersten Phase ab dem 1. November wird die Beschränkung der Öffnungszeiten aller gewerblichen Einrichtungen mit Ausnahme von Bars und Klubs aufgehoben. Sie werden rund um die Uhr öffnen dürfen.Für private Treffen werden unabhängig vom Impfstatus bis zu zehn Personen in der Hauptstadtregion und bis zu zwölf Personen in anderen Gebieten erlaubt sein. Im Falle eines Treffens von Ungeimpften in Restaurants und Cafés dürfen sich jedoch wegen des hohen Infektionsrisikos nur bis zu vier Personen versammeln.Für einige Hochrisiko-Einrichtungen wird ein sogenannter Impfpass, ein System zum Nachweis der Impfung und der Bestätigung eines negativen Corona-Tests, für die Kontrolle des Zutritts eingeführt.