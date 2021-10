Horizontales Luftverkehrsabkommen zwischen Korea und EU tritt nächste Woche in Kraft

Photo : YONHAP News

Dank eines bald in Kraft tretenden Luftfahrtabkommens wird die Zahl der Flüge zwischen Südkorea und Europa voraussichtlich zunehmen.Das Außenministerium in Seoul teilte am Freitag mit, dass ein im Juni letzten Jahres unterzeichnetes horizontales Luftverkehrsabkommen zwischen Südkorea und der Europäischen Union am 1. November in Kraft trete.Es werde erwartet, dass es mit dem Inkrafttreten des Abkommens mehr Flugstrecken zwischen Südkorea und den EU-Mitgliedstaaten geben werde. Dank einer höheren Anzahl an Flügen würden die Bürger vielfältigere Wahlmöglichkeiten haben, hieß es.Mit dem Abkommen können Fluggesellschaften von 22 der 27 EU-Mitglieder in jedem der 22 Staaten eine direkte Fluglinie nach und von Südkorea aus einrichten. Beispielsweise kann eine polnische Airline eine direkte Verbindung zwischen Ungarn und Incheon in ihr Angebot aufnehmen.Davon ausgenommen sind fünf EU-Mitglieder, die noch kein bilaterales Luftverkehrsabkommen mit Südkorea abgeschlossen haben. Das sind Irland, Litauen, Slowenien, Estland und Zypern.Südkorea hat bisher mit 92 Staaten ein Luftfahrtabkommen unterzeichnet, die Abkommen mit etwa 80 Ländern traten bereits in Kraft.