Südkorea meldet zweiten Tag in Folge über 2.000 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

In Südkorea sind den zweiten Tag in Folge mehr als 2.000 Neuinfektionen mit dem Coronavirus erfasst worden.Nach Angaben der Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention am Freitag wurden bis Mitternacht 2.124 Neuinfektionen bestätigt. Es habe 2.094 lokal übertragene und 30 eingeschleppte Fälle gegeben.Die Gesamtzahl der bislang erfassten Corona-Infizierten im Land kletterte auf 360.536.Rund 79 Prozent der lokal übertragenen neuen Fälle wurden in der Hauptstadtregion bekannt. Seoul meldete 769 Fälle, die Provinz Gyeonggi 753 und Incheon 130.Die Zahl der Virustoten nahm um neun auf 2.817 zu. Die Letalitätsrate liegt bei 0,78 Prozent.