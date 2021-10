Politik Konzert der Österreichisch-Koreanischen Philharmonie in Wien

Die Österreichisch-Koreanische Philharmonie hat am Mittwoch (Ortszeit) im Mozart-Saal des Wiener Konzerthauses ihr 22. Konzert gegeben.



Das Orchester aus 43 jungen Musikern aus Südkorea und Österreich führte unter Dirigent Johannes Wildner, Professor an der Universität für Musik und Darstellende Kunst in Wien, die Sinfonie Nr. 8 von Ludwig van Beethoven und weitere Werke auf.



Auch wurde „Die Braut von Korea“ gespielt, ein Ballett von Josef Bayer, der der Leiter des österreichischen Hofopernballetts Ende des 19. Jahrhunderts war. Die Uraufführung erfolgte im Mai 1897 im K. k. Hof-Operntheater in Wien, das Stück blieb in den nächsten fünf Jahren im Repertoire.



Die Österreichisch-Koreanische Philharmonie wurde 1999 auf Initiative von Ban Ki-moon, damaliger südkoreanischer Botschafter in Wien und späterer UN-Generalsekretär, gegründet. Seitdem etablierte sich das Orchester als Symbol der kulturellen Zusammenarbeit zwischen beiden Ländern.