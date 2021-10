Politik Australien setzt Fregatte zur Überwachung illegaler Schiff-zu-Schiff-Transfers durch Nordkorea ein

Australien hat ein weiteres Kriegsschiff eingesetzt, um die Umsetzung der Sanktionen gegen Nordkorea durch die internationale Gemeinschaft zu überwachen.



Das gab das australische Verteidigungsministerium am Donnerstag in einer Pressemitteilung bekannt.



Um die nukleare Nichtverbreitung und die Stabilität im indopazifischen Raum zu unterstützen, führt Australien seit 2018 die Operation Argos durch. In deren Rahmen hat das Land Kriegsschiffe und Flugzeuge eingesetzt, um die Sanktionen durchzusetzen.



Es ist das sechste Mal, dass Australien ein Kriegsschiff für die Operation Argos einsetzte. Neunmal kamen Flugzeuge zum Einsatz.



Diesmal wurde die HMAS Warramunga, eine 3.600-Tonnen-Fregatte, in die südost- und nordostasiatische Region geschickt, um illegale Schiff-zu-Schiff-Transfers durch Nordkorea zu überwachen und verhindern.