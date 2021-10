Kospi schließt dritten Handelstag in Folge im Minus

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Leitbörse Kospi hat am Freitag den dritten Handelstag in Folge im Minus geschlossen.Grund für den Rückgang seien laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap hinter den Erwartungen zurückgebliebene Zahlen von US-Technologiefirmen gewesen.Der Kospi verlor 1,29 Prozent auf 2.970,68 Zähler.Störungen in internationalen Lieferketten und eine mangelhafte Energieversorgung in China würden bei den Anlegern weltweit zusätzlich auf die Stimmung drücken, sagte Suh Sang-young von Mirae Asset Securities Yonhap am Telefon.