Außenminister Südkoreas und Chinas treffen sich in Rom

Photo : YONHAP News

Die Außenminister Südkoreas und Chinas haben sich in Rom zu einem Gespräch getroffen.Bei ihrem Treffen am Rande des G20-Gipfels sprachen sie über Angelegenheiten betreffend die koreanische Halbinsel und Wege zur Förderung des Kulturaustausches.Nach Angaben des südkoreanischen Außenministeriums habe das Gespräch zwischen Chung Eui-yong und seinem chinesischen Amtskollegen Wang Yi am Freitagabend etwa 30 Minuten lang gedauert. Zuletzt hatten sich die Chefdiplomaten Mitte September beim Besuch Wangs in Seoul getroffen.Laut Ministeriumsangaben sei auch eingehend über eine Erklärung des Endes des Koreakriegs beraten worden und darüber, wie der Friedensprozess in Korea wieder in Gang kommen kann.Darüber hinaus hätten sie sich auf einen intensiveren kulturellen Austausch verständigt, um das gegenseitige Verständnis und die Freundschaft anlässlich des 30. Jubiläums der Beziehungsaufnahme zu fördern.Chung habe insbesondere eine Zusammenarbeit bei kulturellen Inhalten angeregt. Wang habe zugestimmt, an dem Thema arbeiten zu wollen.Beide Minister hätten es außerdem hoch bewertet, dass trotz der Pandemie der Austausch auf ranghoher Ebene fortgesetzt werden konnte. Sie wollten künftig die Kommunikation intensivieren, um die strategischen partnerschaftlichen Beziehungen voranzubringen.