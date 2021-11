Südkorea und EU wollen bei Bekämpfung von Corona-Pandemie enger zusammenarbeiten

Photo : KBS News

Südkorea und die EU wollen bei der Bekämpfung der Corona-Pandemie enger zusammenarbeiten.Präsident Moon Jae-in traf sich am Samstag am Rande des G20-Gipfels in Rom mit der EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen.Moon wies darauf hin, dass Südkorea und die EU in der Pandemie bereits eng zusammengearbeitet hätten. Südkorea habe dank der Versorgung mit Corona-Impfstoffen aus dem Ausland, darunter auch aus Europa, letzte Woche sein Ziel erreichen können, 70 Prozent der Bevölkerung vollständig zu impfen.Beide Seiten einigten sich auf eine Zusammenarbeit, damit die Versorgung von Entwicklungsländern und weltweit mit Corona-Impfstoffen sichergestellt werden könne.Moon erläuterte außerdem die Nordkorea-Politik seiner Regierung und bat um die weitere Unterstützung der EU für eine vollständige Denuklearisierung der koreanischen Halbinsel und Schaffung von Frieden in der Region.Auch Handelsfragen und eine Erweiterung der Klima-Zusammenarbeit zwischen Südkorea und der EU wurden vereinbart.