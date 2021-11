Vereinigungsminister spricht mit WFP-Chef und Vatikan-Vertreter über Nordkorea

Photo : KBS News

Vereinigungsminister Lee In-young hat mit dem Chef des Welternährungsprogramms (WFP) und einem für Entwicklungshilfe zuständigen Kardinal über die humanitäre Hilfe für Nordkorea gesprochen.Nach Angaben des Vereinigungsministeriums hätten die Gespräche mit dem WFP-Direktor David Beasley und Kardinal Peter Kodwo Appiah Turkson am Freitag in Rom stattgefunden.Mit Beasley habe Lee über die Ernährungslage in Nordkorea angesichts der Pandemie gesprochen. Auch die Frage, wie für humanitäre Hilfe für Nordkorea kooperiert werden könne, sei erörtert worden.Der Minister habe das WFP gebeten, eine führende Rolle zu spielen, damit die Leiden der Nordkoreaner gelindert werden können.Mit Kardinal Turkson, Präfekt des vatikanischen Entwicklungsdikasteriums, habe Lee über Wege gesprochen, wie auf der koreanischen Halbinsel Frieden einkehren könne. In diesem Zusammenhang sei auch über ein formales Ende des Koreakriegs gesprochen worden.Beide Seiten seien übereingekommen, aktiv nach Möglichkeiten zu suchen, wie der Vatikan zum Frieden in Korea und der Verwirklichung einer friedlichen Vereinigung beitragen könne.