Photo : YONHAP News

In Südkorea sind weitere Lockerungen der Coronaregeln in Kraft getreten.Die seit 5 Uhr geltenden neuen Lockerungen gelten als erste Schritte auf dem Weg zur "Rückkehr zur Normalität".Die Öffnungszeiten werden nun nicht mehr beschränkt. Die meisten Einrichtungen, in denen viele Kunden und Besucher verkehren, einschließlich Restaurants und Cafés, dürfen wieder rund um die Uhr öffnen. Einrichtungen, in denen das Infektionsrisiko als hoch gilt, darunter Bars und Nachtklubs, müssen jedoch um Mitternacht schließen.Für private Treffen sind unabhängig vom Impfstatus bis zu zehn Personen in der Hauptstadtregion und bis zu zwölf Personen in anderen Gebieten erlaubt. Trifft sich eine Gruppe in einem Restaurant oder Cafés dürfen maximal vier Ungeimpfte dabei sein.Zu Veranstaltungen und Versammlungen dürfen bis zu 99 Personen zusammenkommen, sollten darunter Ungeimpfte sein. Falls sich lediglich Geimpfte oder negativ Getestete versammeln, steigt die Obergrenze auf 499.Kindergartenkinder und Schüler werden landesweit ab dem 22. November wieder täglich Präsenzunterricht haben.