Politik Außenminister Südkoreas und der USA führen Gespräch in Rom

Die Außenminister Südkoreas und der USA haben in Italien am Rande des G20-Gipfels über Fragen der koreanischen Halbinsel einschließlich der Kriegsende-Erklärung diskutiert.



Das Außenministerium in Seoul teilte mit, dass Außenminister Chung Eui-yong am Sonntag in Rom mit seinem US-Amtskollegen Antony Blinken ein bilaterales Gespräch geführt habe.



Bei dem einstündigen Treffen tauschten sich beide Minister über die Beziehungen zwischen Südkorea und den USA, Fragen der koreanischen Halbinsel und das Vorgehen gegen die Covid-19-Pandemie aus.



Dem Ministerium zufolge waren sich Chung und Blinken über die Wichtigkeit einig, die Situation auf der koreanischen Halbinsel stabil zu kontrollieren. Sie hätte ernsthafte Diskussionen über Möglichkeiten zur baldigen Wiederaufnahme des Friedensprozesses, einschließlich einer Erklärung des Endes des Koreakriegs, geführt.



Es wird davon ausgegangen, dass beide Seiten nach der Konsultation zwischen ihren Chefunterhändlern für Atomgespräche mit Nordkorea vor einer Woche in Seoul die Diskussionen über ein höheres Engagement gegenüber Nordkorea fortgesetzt haben.