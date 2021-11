Präsident Moon betont Dringlichkeit der Stabilisierung von Lieferketten

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat in Rom auf die Dringlichkeit der Stabilisierung der globalen Lieferketten für eine vollständige Wirtschaftserholung aufmerksam gemacht.Die jüngst weiter verschärften Störungen in der Logistik würden zum größten Unsicherheitsfaktor für die Weltwirtschaft, sagte Moon bei einem globalen Gipfel über die Lieferketten am Sonntag in Rom.Die Lieferketten und Logistik stellten eine Frage der gegenseitigen Verbindung und Strömung dar, die allein mit den Fähigkeiten eines Staates kaum bewältigt werden könne. Unsicherheiten wegen globalen Lieferketten würden fortbestehen, bis die wirtschaftlichen Aktivitäten aller Länder wieder in die richtige Spur kommen würden, sagte er.Moon betonte, dass jedes Land alle möglichen Notmaßnahmen ergreifen und sein Tempo in der Logistik steigern müsse. Gleichzeitig teilte er mit, dass Südkorea vorläufig mehr Schiffe und Flugzeuge einsetze und neue Container zur Verfügung stelle, um gegen die Notlage in der Logistik vorzugehen.Das Präsidialamt in Seoul teilte mit, dass die Sitzung am Rande des G20-Gipfels unter Leitung von US-Präsident Joe Biden stattgefunden habe, um Prinzipien in Bezug auf die Resilienz der globalen Lieferkette festzustellen und in jeder Hinsicht die internationale Koordinierung der Lieferketten zu verbessern.