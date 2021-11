Ausfuhren steigen im Oktober um 24 Prozent auf 55,5 Milliarden Dollar

Photo : YONHAP News

Die Ausfuhren Südkoreas haben letzten Monat 55 Milliarden Dollar übertroffen und den bisher zweithöchsten Monatswert erreicht.Das Ministerium für Handel, Industrie und Energie gab bekannt, dass das Exportvolumen im Oktober um 24 Prozent verglichen mit dem Vorjahreszeitraum auf 55,55 Milliarden Dollar zugelegt habe.Das entspricht dem zweitbesten Monatsergebnis seit der Einführung der Handelsstatistik im Jahr 1956 und dem bisher höchsten Oktober-Wert. Der Monatsrekord war im September mit 55,83 Milliarden Dollar verbucht worden.Mit dem Ergebnis meldete Südkorea den zwölften Monat in Folge einen Exportzuwachs. Das monatliche Exportvolumen lag seit März stets über 50 Milliarden Dollar. Zudem wurde den achten Monat in Folge der Rekord des jeweiligen Monats erneuert.Die Einfuhren stiegen um 37,8 Prozent auf 53,86 Milliarden Dollar.In der Handelsbilanz wurde ein Überschuss in Höhe von 1,69 Milliarden Dollar verbucht. Damit erzielte das Land den 18. Monat in Folge einen Handelsüberschuss.