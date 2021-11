Präsident Moon: Friedensuhr auf koreanischer Halbinsel wird wieder kraftvoll laufen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in hat sich nach der Teilnahme am G20-Gipfel in Rom zuversichtlich über die Friedensschaffung auf der koreanischen Halbinsel geäußert.Er glaube, dass die Friedensuhr auf der koreanischen Halbinsel wieder kraftvoll laufen werde, schrieb Moon in einer Botschaft, die er vor der Weiterreise nach Glasgow am Sonntag in sozialen Netzwerken veröffentlichte.Papst Franziskus habe wie immer für den Frieden auf der koreanischen Halbinsel gebetet und die Absicht erklärt, Nordkorea zu besuchen, hieß es.Der südkoreanische Präsident hatte bei seinem Besuch beim Heiligen Stuhl am Freitag Papst Franziskus vorgeschlagen, Nordkorea zu besuchen. Der Papst antwortete, er würde für den Frieden gerne reisen, sollte Nordkorea eine Einladung schicken.Moon betonte, dass US-Präsident Joe Biden, der französische Präsident Emmanuel Macron und die deutsche Bundeskanzlerin Angela Merkel ihre konstante Unterstützung für den Friedensprozess auf der koreanischen Halbinsel ausgesprochen hätten.