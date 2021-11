Präsident Moon zur Teilnahme an Klimakonferenz in Großbritannien eingetroffen

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist am Sonntagabend (Ortszeit) zur Teilnahme an der 26. Weltklimakonferenz (COP26) im britischen Glasgow eingetroffen.Moon nimmt auf Einladung des britischen Premierministers Boris Johnson bis Dienstag an COP26 teil.Moon wird in seiner Grundsatzrede beim Gipfel und in einer Rede am Runden Tisch Südkoreas Politik für die Klimaneutralität, darunter das nach oben korrigierte Treibhausgasreduktionsziel, präsentieren.Die südkoreanische Regierung hatte vor Moons Abreise einen erhöhten national festgelegten Beitrag (NDC) beschlossen. Demnach will das Land seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 reduzieren.Moon hat in Glasgow auch vor, Südkoreas Beitritt zum Globalen Methan-Versprechen zu erklären. Das Methan-Versprechen ist eine internationale Solidaritätskampagne für die Erreichung des Ziels, die weltweiten Methanemissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber dem Niveau von 2020 zu verringern.