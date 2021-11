Nordkorea kritisiert südkoreanische Unterhaltungsindustrie wegen Kooperation mit Netflix

Photo : YONHAP News

Ein nordkoreanisches Propagandamedium hat der südkoreanischen Unterhaltungsindustrie vorgeworfen, nur zugunsten von US-Unternehmen wie Netflix zu arbeiten.Südkoreanische Kultur- und Kunstwerke füllten nur den Magen amerikanischer Unternehmen, schrieb „Meari“ in einem Artikel am Sonntag.Als Hintergrund der Kritik wird vermutet, dass die südkoreanische Netflix-Serie „Squid Game“ in letzter Zeit weltweit beliebt ist.Südkoreanische Kultur- und Kunstunternehmen versuchten angesichts der Corona-bedingten Stagnation in Kinos und Theatern ihre Situation durch Netflix zu verbessern, hieß es.Zahlreiche südkoreanische Werke, darunter Filme und Fernsehserien, würden auf Netflix gezeigt und spielten Milliarden Dollar ein. Die südkoreanischen Filmproduktionsfirmen erhielten jedoch lediglich etwa zehn Prozent ihrer Produktionskosten, behauptete „Meari“ und sprach von einem unfairen Vertrag.