G20 verfehlen Einigung über konkreten Zeitpunkt für Erreichung der Klimaneutralität

Photo : YONHAP News

Die Staats- und Regierungschefs der G20-Länder haben bei ihrem Gipfel eine gemeinsame Erklärung angenommen, nach der weltweit binnen Jahresfrist eine Corona-Impfquote von 40 Prozent und bis Mitte des kommenden Jahres von 70 Prozent erreicht werden soll.In Bezug auf das Vorgehen gegen den Klimawandel einigten sie sich darauf, sich um die Begrenzung der Erderwärmung auf 1,5 Grad gegenüber der vorindustriellen Zeit zu bemühen.Das stellt zwar einen Fortschritt gegenüber dem vor sechs Jahren abgeschlossenen Übereinkommen von Paris dar, nach dem die Begrenzung auf zwei Grad vereinbart wurde.Jedoch wurden keine ehrgeizigeren Ziele formuliert. Ein konkreter Zeitpunkt für die Klimaneutralität wie das ursprünglich genannte Jahr 2050 konnte nicht festgelegt werden. Stattdessen gab es nur den vagen Beschluss, dass um die Mitte des 21. Jahrhunderts Klimaneutralität erreicht werden solle.Wie verlautete, habe starker Protest Chinas, der weltweit größte CO2-Emittent, und Indiens dazu geführt.Auch hinsichtlich konkreter Aufgaben, einschließlich des Kohleausstiegs, gab es keine nennenswerten Fortschritte.Daher meinen Skeptiker, dass auch bei der am Sonntag in Glasgow eröffneten 26. Weltklimakonferenz kein besseres Ergebnis erreicht werden könne.Präsident Moon Jae-in erklärte beim G20-Gipfel am Sonntag, dass Südkorea auf der Grundlage seiner Erfahrung die Unterstützung für Entwicklungsländer verstärken wolle. Er betonte auch die Wichtigkeit des ersten der drei Jahrzehnte bis 2050 und präsentierte Südkoreas Fahrplan, bis 2030 die CO2-Emissionen um 40 Prozent zu reduzieren.Moon wird bei der Klimakonferenz am Montag eine Grundsatzrede halten. Bei der Konferenz, die noch bis zum 12. November stattfindet, werden über 90 Themen im Zusammenhang mit dem Klimawandel erörtert.