Militär lockert Corona-Regeln – Ausgang an Werktagen wieder erlaubt

Photo : YONHAP News

Im Einklang mit der Einführung der ersten Phase der Rückkehr zur Normalität durch die Regierung am Montag hat das Militär seine Corona-Regeln teilweise gelockert.Demnach haben Soldaten an Werktagen wieder Ausgang. Jeder Soldat darf sich bis zu zweimal im Monat nach Feierabend etwa vier Stunden lang außerhalb der Kaserne aufhalten.Über die Wiederzulassung der Übernachtungen außerhalb der Kaserne will das Militär mit Rücksicht auf die künftige Corona-Lage entscheiden.Zugleich wurden die Bedingungen für Besuche gelockert. Auch ungeimpfte Soldaten können Besuch empfangen, sollten Besucher geimpft sein oder einen höchstens 48 Stunden alten negativen PCR-Test vorzeigen. Bisher mussten sowohl die Soldaten als auch die Besucher vollständig geimpft sein.Das Verteidigungsministerium plant außerdem Auffrischungsimpfungen. Im November sollen zunächst 3.000 Ärzte und Krankenpfleger in Militärkrankenhäusern an die Reihe kommen. Im Januar und Februar nächsten Jahres sollen alle Soldaten eine Booster-Impfung bekommen.