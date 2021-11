Politik Trauerfeier für Ex-Präsident Roh Tae-woo stattgefunden

Die Trauerfeier für den am Dienstag gestorbenen früheren Staatspräsidenten Roh Tae-woo hat in Form eines Staatsbegräbnisses am Samstag stattgefunden.



Bei der Feier auf dem Friedensplatz im Olympiapark Seouls wies Ministerpräsident Kim Boo-kyum in seiner Trauerrede auf Rohs Verdienste als Präsident wie die Nord-Diplomatie und den gleichzeitigen UN-Beitritt Süd- und Nordkoreas hin.



Jedoch hieß es auch, es sei bedauerlich, dass er sich nicht persönlich bei den Opfern der blutigen Niederschlagung der Demokratiebewegung vom 18. Mai 1980 und Hinterbliebenen entschuldigt habe.



Zugleich äußerte Kim den Wunsch, dass die Trauerfeier zu Reflexionen auf dem Weg zu einer Geschichte von Wahrheit, Versöhnung und Integration führen werde.



Mit Rücksicht auf die Corona-Regeln und den Wunsch des Verstorbenen nach einer schlichten Bestattung wurde die Teilnehmerzahl begrenzt. Neben den Hinterbliebenen und Verwandten waren die Mitglieder des Beisetzungskomitees, wichtige Persönlichkeiten des Staates und Religionsvertreter anwesend.



Der Leichnam des Verstorbenen wird vorläufig in einem Tempel in Paju in der Provinz Gyeonggi aufgebahrt, bis in Paju eine Grabstätte hergerichtet ist.