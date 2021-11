Verbraucherpreise um 3,2 Prozent gestiegen – höchste Inflationsrate seit fast zehn Jahren

Photo : YONHAP News

Die Verbraucherpreise in Südkorea sind letzten Monat so kräftig wie seit neun Jahren und neun Monaten nicht mehr gestiegen.Das Statistikamt teilte am Dienstag mit, dass der Verbraucherpreisindex im Oktober um 3,2 Prozent gegenüber dem Vorjahr auf 108,97 (Stand 2015 =100) geklettert sei.Damit wurde die höchste Teuerungsrate seit Januar 2012 verbucht. Zudem lag die Inflationsrate erstmals seit Februar 2012 über der Drei-Prozent-Marke.Der Preisindex für Dinge des täglichen Bedarfs, der für die gefühlte Inflation steht, stieg um 4,6 Prozent. Das entspricht dem höchsten Anstieg seit März 2011.Ein Beamter des Statistikamts erläuterte, der gestiegene Ölpreis und ein Basiseffekt nach einem pandemiebedingten Zuschuss für die Kommunikationskosten der Öffentlichkeit im vergangenen Jahr hätten dazu geführt, dass die Teuerungsrate erstmals seit fast zehn Jahren über drei Prozent gelegen habe.