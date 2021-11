Außenministerien Südkoreas und der USA diskutieren über Nordkorea

Photo : YONHAP News

Leitende Beamte der Außenministerien Südkoreas und der USA haben Gespräche über Fragen betreffend Nordkorea, einschließlich humanitärer Hilfe und der Erklärung eines offiziellen Endes des Koreakriegs, geführt.Laut beiden Ministerien kamen Rim Kap-soo, Generaldirektor des Büros für das Friedensregime auf der koreanischen Halbinsel, und Jung Pak, die stellvertretende US-Sondergesandte für Nordkorea, am Montag (Ortszeit) in Washington zu einer Konsultation auf Generaldirektorenebene zusammen.Anwesend waren auch Vertreter des südkoreanischen Vereinigungsministeriums und des Präsidialamtes.Beide Seiten hätten über die aktuelle Lage auf der koreanischen Halbinsel, humanitäre Hilfe für Nordkorea und die Wiederaufnahme des Dialogs mit dem Land diskutiert, hieß es.Wie verlautete, hätten Südkorea und die USA getrennt von Konsultationen über die Kriegsende-Erklärung über humanitäre Hilfe für Nordkorea diskutiert. Die Diskussionen seien zu einem beträchtlichen Teil abgeschlossen.Als mögliche Hilfsgüter würden Güter zur Seucheneindämmung sowie Wasserreinigungsmittel für die Trinkwasserhygiene überprüft. Über die Impfstoff-Bereitstellung habe es keine konkreten Diskussionen gegeben.Beide Seiten hatten zuvor am 18. und 19. Oktober in Washington und am 23. und 24. Oktober in Seoul Präsenzgespräche geführt.