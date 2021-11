Uber startet in Kooperation mit TMAP Mobility Taxi-App in Südkorea

Photo : YONHAP News

Der globale Fahrdienst Uber hat in Kooperation mit TMAP Mobility, Tochter von SK Telecom, die Taxi-Applikation UT in Südkorea gestartet.Mit der App kann in Südkorea der Taxidienst UT genutzt werden, im Ausland können dort verfügbare Uber-Dienste beansprucht werden.Das gab das Gemeinschaftsunternehmen UT am Montag vor der Presse bekannt.Die Nutzer in Südkorea können in der Applikation UT die Funktionen der Uber Apps nutzen. Andersherum können Nutzer aus dem Ausland mittels einer Uber-App UT-Dienste in Südkorea in Anspruch nehmen, ohne die UT-App herunterladen zu müssen.Laut UT ist der Taxi-Ruf-Service landesweit über die App verfügbar.