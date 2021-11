Agrarministerium bietet für Ausländer Tagestour mit Kimchi an

Photo : Getty Images Bank

In Südkorea findet eine Veranstaltung statt, damit Ausländer die Gimjang-Kultur, die Kimchi-Herstellung für die Winterzeit, erleben können.Das Ministerium für Landwirtschaft, Ernährung und ländliche Angelegenheiten teilte mit, dass bis 15. November zwölf Kimchi-Tagestouren für insgesamt 240 ausländische Staatsbürger angeboten würden. Das Programm werde in Seoul, Pyeongchang und weiteren Städten stattfinden.Dabei werden vier Kimchi-Meister repräsentative Kimchi-Sorten aus den einzelnen Regionen vorstellen. Die Teilnehmer können selbst Kimchi machen und probieren.Jeder, der sich in Südkorea aufhält, kann an dem Programm teilnehmen. Vollständig gegen Covid-19 Geimpfte werden bevorzugt ausgewählt.Interessenten können auf der Webseite https://www.orderect.com/en/products/kfpi2021 ihre Teilnahme beantragen.