USA raten China und Russland dringend zu vollständiger Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen

Photo : YONHAP News

Das US-Außenministerium hat China und Russland dringend zur vollständigen Umsetzung der Nordkorea-Sanktionen geraten.Hintergrund des Aufrufs sind offenbar Berichte, nach denen China und Russland in einem Resolutionsentwurf eine Lockerung der Sanktionen fordern.Wie das US-amerikanische Radio Free Asia am Dienstag berichtete, habe ein Sprecher des Außenministeriums China und Russland zur Einhaltung der Verpflichtungen aus Resolutionen aufgerufen, die im Weltsicherheitsrat einstimmig verabschiedet worden seien.China und Russland hatten zuletzt wiederholt angeregt, die Nordkorea-Sanktionen zu lockern. Sie begründen dies damit, dass Nordkorea auf Atomtests und Starts von Interkontinentalraketen über einen langen Zeitraum verzichtet habe.Offenbar reichten sie einen Resolutionsentwurf ein, der eine Lockerung der Strafmaßnahmen in Bezug auf Ausrüstung und Geräte in den Bereichen Bau, Heizen, Straßen, Elektronik und Computer vorsieht.