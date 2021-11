Südkorea meldet 1.589 Corona-Neuinfektionen

Photo : YONHAP News

Die Zahl der Neuinfektionen mit dem Coronavirus in Südkorea hat den zweiten Tag in Folge unter 2.000 gelegen.Die Behörde für Krankheitskontrolle und -prävention teilte am Dienstag mit, dass bis Mitternacht 1.589 Neuinfektionen bestätigt worden seien. Die Gesamtzahl der bislang nachgewiesenen Ansteckungsfälle im Land kletterte damit auf 367.974.Die Zahl der Todesfälle im Zusammenhang mit Covid-19 stieg um 16 auf 2.874.Die Zahl der Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf liegt bei 347.Bisher erhielten 41,22 Millionen Menschen im Land ihre erste Impfung gegen Covid-19. Ihr Anteil entspricht 80,3 Prozent der Bevölkerung. 38,8 Millionen Menschen oder 75,6 Prozent der Bevölkerung sind inzwischen vollständig geimpft.