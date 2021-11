Fünf Länder bewerben sich um Expo 2030

Photo : YONHAP News

Fünf Länder einschließlich Südkoreas haben sich darum beworben, die Expo 2030 auszurichten.Nach Angaben des Bewerbungskomitees der südkoreanischen Stadt Busan am Montag lief die Bewerbungsfrist für die Expo 2030 am Nachmittag des 29. Oktober (Ortszeit Paris) ab.Insgesamt fünf Städte, Busan (Südkorea), Moskau (Russland), Rom (Italien), Odessa (Ukraine) und Riad (Saudi-Arabien) stehen auf der Kandidatenliste für die Ausrichtung der Weltausstellung im Jahr 2030.Die Kandidaten werden bei künftigen Generalversammlungen des Internationalen Büros für Ausstellungen (BIE) drei- bis viermal ihre Projekte präsentieren. Das Gastgeberland der Expo 2030 soll in einer Generalversammlung des BIE im Juni 2023 bekannt gemacht werden.