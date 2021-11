Volumen ausländischer Investitionen wächst binnen 59 Jahren um das 5.000-Fache

Photo : YONHAP News

Das Volumen der ausländischen Investitionen in Südkorea ist seit der ersten getätigten Investition im Jahr 1962 um mehr als das 5.000-Fache gewachsen.Das wurde bei einer vom Ministerium für Handel, Industrie und Energie veranstalteten Zeremonie zum „Tag ausländischer Unternehmen“ am Dienstag in Seoul bekannt gemacht.Der erste Fall einer ausländischen Direktinvestition (FDI) in Südkorea war die vom Autohersteller Asia Motors Industries im Jahr 1962 gemeldete Investition in Höhe von drei Millionen Dollar. Das Gesamtvolumen der gemeldeten ausländischen Direktinvestitionen in jenem Jahr betrug vier Millionen Dollar.Seitdem wurde ein rapider Zuwachs verzeichnet. Letztes Jahr belief sich das Volumen der FDI in Südkorea auf 20,75 Milliarden Dollar.Die Unternehmen mit ausländischen Investoren machen derzeit zwölf Prozent der Umsätze in Südkorea aus, fünf Prozent der Beschäftigung und 19,4 Prozent der Ausfuhren.Die Zeremonie am Dienstag fand statt, um Mitarbeiter von Unternehmen mit ausländischen Investoren und relevanten Institutionen zu ermutigen, die zur Anlockung ausländischer Direktinvestitionen beigetragen haben.Handelsminister Yeo Ha-koo versprach dabei, bei der Schaffung des Investitionsumfelds ein Vorreiter zu sein, die Kommunikation mit ausländischen Investoren zu verbessern und die Regulierungen zu innovieren. Dadurch wolle man Südkorea zu einer stabilen und attraktiven Plattform für Investitionen aus aller Welt machen.