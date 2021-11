Präsident Moon stellt bei COP26 Südkoreas Klimaziele vor

Photo : YONHAP News

Präsident Moon Jae-in ist beim UN-Klimagipfel COP26 als 17. Redner aufgetreten und hat gesagt, dass er drei Zusagen und einen Vorschlag machen wolle.Moon stellte vor den Staats- und Regierungschefs das im Oktober festgelegte Treibhausgasreduktionsziel Südkoreas, den sogenannten national festgelegten Beitrag (NDC), vor. Demnach will Südkorea seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 reduzieren.Das Klimaziel, das um 14 Prozent gegenüber dem früheren Zielwert erhöht worden sei, sei ein kühnes Ziel und eine sehr herausfordernde Aufgabe. Denn es erfordere eine drastische Senkung in einer sehr kurzen Zeitspanne, sagte Moon.Der Staatschef erläuterte die Wichtigkeit der Treibhausgasreduktion durch die Wiederherstellung von Wäldern. Zugleich teilte er die Absicht mit, durch die innerkoreanische Forstkooperation die Treibhausgase auf der ganzen koreanischen Halbinsel zu verringern.Bäume seien lebende Speicher der Treibhausgase. Die Wiederaufforstung könne auch zur Verhinderung der Wüstenbildung und zur Förderung des Friedens in Grenzgebieten führen, so Moon.Er versprach auch, dass Südkorea bis 2050 aus der Kohleverstromung vollständig aussteigen wolle, um sich den weltweiten Bemühungen zur Reduzierung der Kohlenutzung anzuschließen.Nach der Vorstellung der drei Zusagen schlug Moon vor, einen Klimagipfel junger Menschen regelmäßig abzuhalten, weil allein mit den Bemühungen der Regierungen und Unternehmen die Klimaneutralität kaum erreicht werden könne.Sollten die Zukunftsgeneration und die ältere Generation gemeinsam nach einer Lösung für die Klimakrise suchen, würden die Schritte der Menschheit hin zu einer nachhaltigen Welt noch schneller.An der Sitzung nahmen auch zwei Vertreter Nordkoreas teil, darunter der Botschafter in Großbritannien, Choe Il. Die Nordkoreaner waren während der Grundsatzreden der Staats- und Regierungschefs stets anwesend.Moon unterstrich bei COP26, dass Südkorea von einem Entwicklungsland zu einer Industrienation aufgestiegen sei. Südkorea wolle dazu beitragen, die Differenzen zwischen den Entwicklungs- und den Industrieländern in Bezug auf die Treibhausgasreduktion zu verringern.