Behörde ruft angesichts hohem Anteil von Ungeimpften an Virustoten zu Impfung auf

Photo : YONHAP News

Die Behörden haben die Öffentlichkeit zur Impfung gegen Covid-19 aufgerufen und betont, dass die meisten Virustoten in letzter Zeit Ungeimpfte seien.Son Young-rae, Sprecher des Gesundheitsministeriums, sagte am Dienstag vor der Presse, dass von den 389 Toten in den letzten fünf Wochen 294 Personen, 75,6 Prozent, nicht vollständig geimpft gewesen seien.Sollte berücksichtigt werden, dass viel mehr Einwohner vollständig geimpft seien, werde davon ausgegangen, dass die Mehrheit der Todesfälle auf die Gruppe der Menschen entfalle, die noch nicht über den vollen Impfschutz verfügten, hieß es.Weil die Corona-Maßnahmen stark gelockert worden seien, seien die Ungeimpften einem größeren Risiko einer Corona-Infektion ausgesetzt als zur Zeit, als die strikten Distanzierungsregeln gegolten hätten, warnte Son. Er rief unter anderem die Menschen mit Grunderkrankungen und über 60 Jahre auf, sich unbedingt impfen zu lassen, weil bei ihnen eine größere Gefahr einer schweren Erkrankung und des Todes bestehe.