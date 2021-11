Südkorea unterzeichnet MOU mit deutschem Impfstoff-Ausrüster Sartorius

Photo : KBS News

Die Regierung hat im Zuge der Bemühungen um die Entwicklung Südkoreas zu einem globalen Zentrum für die Impfstoffherstellung zum zweiten Mal ein globales Unternehmen ins Land angelockt.Die hierfür zuständige Arbeitsgruppe des Gesundheitsministeriums teilte mit, dass Sartorius, ein global agierendes deutsches Unternehmen im Bereich Rohmaterialien und Ausrüstung für Impfstoffe, und das Industrieministerium, das Gesundheitsministerium sowie die Stadt Incheon ein Memorandum of Understanding (MOU) unterzeichnet hätten. Die Absichtserklärung sehe unter anderem vor, dass Sartorius in den nächsten drei Jahren 300 Millionen Dollar in Songdo, Incheon investieren werde.Nach dem Beschluss einer 50 Millionen Dollar schweren Investition durch die US-Firma Cytiva im September stelle dies die zweite Investitionsentscheidung eines globalen Unternehmens für Südkorea dar. Es sei geplant, in Songdo viele für die Produktion von Biopharmazeutika erforderliche Rohstoffe herzustellen, hieß es.Lee Kang-ho, Leiter der Arbeitsgruppe, sagte, dass Südkorea bei den Produktionskapazitäten für Biopharmazeutika auf Platz zwei in der Welt rangiere. Das Land werde durch die Impfstoffentwicklung und die Bemühungen um die Anlockung von Produktionsanlagen global wettbewerbsfähig sein.