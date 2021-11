Börse kann zweiten Tag in Folge zulegen

Photo : YONHAP News

Die südkoreanische Börse hat am Dienstag den zweiten Tag in Folge zulegen können.Der Leitindex Kospi rückte um 1,16 Prozent auf 3.013,49 Zähler vor.Grund sei laut einem Bericht der Nachrichtenagentur Yonhap Optimismus gewesen, dass globale Lieferengpässe und andere Fragen betreffend die Wirtschaft beseitigt werden können.Auch über den Erwartungen liegende Daten zum herstellenden Gewerbe in den USA, die am Montag veröffentlicht wurden, hätten sich positiv auf die Anlegerstimmung ausgewirkt.Es habe heute eine Reihe von Faktoren gegeben, die für eine verbesserte Stimmung gesorgt hätten, wurde Park Kwang-nam von Mirae Asset Securities von Yonhap zitiert.