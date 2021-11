Wirtschaft Südkorea will massiv in Metaverse und Blockchain investieren

Südkorea will massiv auf Gebieten wie Metaverse und Blockchain investieren.



Sechs Schlüsselbereiche sollen bis 2025 mit 2,6 Billionen Won oder 2,2 Milliarden Dollar gefördert werden. Auch in Cloud Computing und intelligente Roboter soll viel investiert werden.



Das kündigte Vizefinanzminister Lee Eog-won am Dienstag bei einer Regierungssitzung zum Neuen Digitalen Deal an.



Mit der Förderung von Großprojekten auf den Gebieten Blockchain-Konvergenz, 5G und Konvergenz bei auf künstlicher Intelligenz basierenden Robotern würde eine neue Nachfrage geschaffen. Auch würden dann eine offene Metaverse-Plattform aufgebaut und Unterstützung für Innovationen in der Blockchain-Technologie ermöglicht.



Die Regierung will noch dieses Jahr ihre Strategie für die Metaverse-Wirtschaft und -Gesellschaft vorstellen. Auch Konzepte für die Entwicklung der Blockchain-Technologie und die Förderung damit zusammenhängender Industriebereiche sollen ausgearbeitet werden.