Südkorea unterzeichnet Pakt gegen Methan-Ausstoß

Photo : YONHAP News

Südkorea hat am Dienstag einen internationalen Pakt für die Reduzierung des Methan-Ausstoßes unterzeichnet.Die Unterzeichnerstaaten wollen im Rahmen der Initiative "Global Methane Pledge" die Methan-Emissionen bis 2030 um mindestens 30 Prozent gegenüber dem Niveau von 2020 senken.Südkorea wolle nun weitere Staaten dazu bewegen, sich der Initiative anzuschließen und außerdem seine Erfahrungen mit der Reduzierung klimaschädlicher Gase weitergeben, sagte Präsident Moon bei der Zeremonie zur Unterzeichnung des Pakts.Methan ist mitverantwortlich für Klimaerwärmung und Luftverschmutzung und zählte bei der UN-Klimakonferenz in Glasgow zu den wichtigsten Themen.Eine Reduzierung der Methan-Emissionen könnte sich im Kampf gegen die Erderwärmung noch schneller positiv auswirken, da es klimaschädlicher als CO2 sei, aber laut Forschern weniger lang in der Atmosphäre bleibe.In Glasgow hatte Moon außerdem offiziell angekündigt, dass Südkorea seine Treibhausgasemissionen bis 2030 um 40 Prozent gegenüber dem Niveau von 2018 senken will.