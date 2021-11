Südkoreas Währungsreserven erreichen vierten Monat in Folge neues Rekordhoch

Photo : YONHAP News

Die Währungsreserven Südkoreas sind den vierten Monat in Folge auf einen neuen Rekordstand gestiegen.Nach Angaben der Zentralbank Bank of Korea am Mittwoch beliefen sich die Währungsreserven mit Stand Ende Oktober auf 469,21 Milliarden Dollar.Nachdem Ende Juli mit 458,68 Milliarden Dollar der bisherige Rekord erneuert worden war, wurden auch Ende August mit 463,93 Milliarden Dollar und Ende September mit 463,97 Milliarden Dollar neue Höchststände erreicht.Das Volumen legte im Oktober um 5,24 Milliarden Dollar gegenüber dem Vormonat zu.Die Notenbank führte den Zuwachs vor allem auf den gestiegenen Wert von Vermögen in anderen Währungen bei der Umrechnung in US-Dollar und höhere Erträge durch Vermögensanlagen zurück.Südkorea verfügt mit Stand Ende September über den neuntgrößten Währungsschatz der Welt.Spitzenreiter bleibt China mit 3,2 Billionen Dollar, dahinter folgen Japan und die Schweiz.