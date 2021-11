PPP führt Umfrage zur Ermittlung des Präsidentschaftskandidaten durch

Photo : YONHAP News

Die führende Oppositionspartei Macht des Volks (PPP) führt am Mittwoch und Donnerstag eine Meinungsumfrage durch, um ihren Präsidentschaftskandidaten zu ermitteln.Hierfür werden vier Meinungsforschungsunternehmen jeweils 1.500 Bürger befragen.Zugleich findet am Mittwoch und Donnerstag eine Abstimmung unter Parteimitgliedern durch ein automatisches Antwort-System (ARS) statt.Bei der bis Dienstag abgehaltenen Abstimmung über mobile Geräte unter Parteimitgliedern erreichte die Beteiligung 54,49 Prozent.Die Partei will die Ergebnisse der Abstimmungen durch Parteimitglieder und die der Meinungsumfrage jeweils zu 50 Prozent berücksichtigen, um auf dem Parteitag am Freitag den endgültigen Kandidaten zu bestimmen.Präsidentschaftsbewerber Yoon Seok-youl wird heute den Markt Namdaemun in Seoul besuchen und um die Wählergunst werben. Hong Joon-pyo wird eine Pressekonferenz geben, um einen Stopp der Einmischung der Staatsgewalt in den Wahlvorgang zu verlangen.Die weiteren Bewerber, Yoo Seung-min und Won Hee-ryong, wollen in Medieninterviews die Öffentlichkeit um Unterstützung bitten.