Seoul hält Übung zum Schutz der Brücken ab

In Seoul findet derzeit eine Übung in Vorbereitung auf den Kriegsfall statt.Die Stadt Seoul teilte am Mittwoch mit, dass die Übung Chungmu von Montag bis Donnerstag abgehalten werde.Die gemeinsame Übung des Zivilsektors, der öffentlichen Hand und des Militärs findet alle drei Jahre statt, damit das Land auf den Kriegsfall und Terroranschläge vorbereitet ist.In diesem Jahr steht ein Szenario im Mittelpunkt, bei dem im Krieg eine wichtige Brücke über den Fluss Han zerstört wurde. Für einen solchen Fall soll das Krisenmanagementsystem unter die Lupe genommen werden.Am Mittwochnachmittag wird am südlichen Ende der Brücke Haengju geübt, diese nach einem Angriff wieder befahrbar zu machen. Hierfür werden zwei Kräne, neun Anhänger und eine zerlegbare Fachwerkbrücke mobilisiert.