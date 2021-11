Covid-19: Quote der vollständig Geimpften erreicht 75,7 Prozent

Photo : YONHAP News

Die Quote der vollständig gegen Covid-19 Geimpften in Südkorea ist auf 75,7 Prozent gestiegen.Die staatliche Impf-Taskforce teilte am Mittwoch mit, dass die entsprechende Quote mit Stand 0 Uhr bei 75,7 Prozent liege. Bei den Einwohnern über 18 Jahre erreiche der Anteil 88,1 Prozent.Die Quote der Erstgeimpften beläuft sich auf 80,4 Prozent.Bis Mitternacht wurden 2.667 Neuinfektionen mit dem Coronavirus an einem Tag bestätigt. Das ist ein Anstieg um über 1.000 gegenüber dem Vortag.Die Zahl der Corona-Patienten in kritischem Zustand oder mit schwerem Verlauf nahm um 31 auf 378 zu.Die Zahl der Virustoten kletterte um 18 auf 2.892. Die Letalitätsrate beträgt 0,78 Prozent.