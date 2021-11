Regierung will bis 2030 landesweit 55 Bus-Rapid-Transit-Linien einrichten

Photo : YONHAP News

Die Regierung will bis 2030 landesweit 55 Linien eines sogenannten Bus Rapid Transit (BRT)-Systems einrichten.Die Regierung will zudem die Einführung eines S-BRT (Super-Bus Rapid Transit) vorantreiben.Die Kommission für großstädtischen Verkehr des Ministeriums für Land, Infrastruktur und Verkehr teilte mit, dass sie eine entsprechende Überarbeitung des Masterplans für BRT (Zeitraum: 2021 bis 2030) nach Beratungen festgelegt habe.Das Ministerium plant, in der ersten Phase spätestens bis 2025 26 BRT-Linien zu schaffen und in Betrieb zu nehmen.Zudem soll die Technologie von autonomem Fahren für BRT zum Einsatz kommen. Ziel ist es, bis 2030 mehr als fünf BRT-Strecken für autonomes Fahren zu betreiben.Zugleich will das Ressort den Anteil der umweltfreundlichen Fahrzeuge an den BRT-Bussen von 0,04 Prozent im vergangenen Jahr auf 50 Prozent im Jahr 2030 erhöhen.