Politik Menschenrechtskommission stuft vollständiges Handyverbot an Schulen als Rechtsverletzung ein

Die Nationale Menschenrechtskommission hat ein vollständiges Verbot der Handynutzung von Schülern vor dem Schulschluss als übermäßige Einschränkung der Schülerrechte eingestuft.



Die Kommission riet diesbezüglich dem Leiter einer privaten Oberschule in Daegu dazu, das entsprechende Verbot aufzuheben und die Bestimmung in dem Maße zu lockern, dass die Grundrechte der Schüler nicht übermäßig eingeschränkt sind.



Ein Schüler dieser Oberschule hatte sich mit einer Petition an die Menschenrechtskommission gewandt. Die Schule habe die Handys ausschalten lassen und auch während der Pausen oder der Mittagspause die Handynutzung verboten, damit habe sie die Telekommunikationsfreiheit verletzt, hatte es geheißen.



Die Schule hat im Falle eines Verstoßes das Mobiltelefon des betroffenen Schülers beschlagnahmt und Strafpunkte vergeben.