Präsident Moon besucht Denkmal für koreanische Havarieopfer in Budapest

Photo : YONHAP News

Ein Ausflugsschiff mit südkoreanischen Touristen an Bord ist im Mai 2019 auf der Donau in Budapest nach einer Kollision mit einem Kreuzfahrtschiff gesunken.Die ungarische Regierung richtete Anfang dieses Jahres nahe dem Unglücksort eine Gedenkstätte ein. Am Denkmal sind die Namen der 28 Menschen, die ums Leben kamen oder vermisst werden, eingeprägt. Es steht neben einem Trauertext auch geschrieben, wie es zu dem Unfall kam. 28 Glühbirnen beleuchten jeden der Namen der Opfer.Präsident Moon Jae-in suchte nach seiner Ankunft in Ungarn am Dienstag (Ortszeit) als ersten offiziellen Termin diese Stätte auf.Er glaube, dass die Bürger Ungarns und Südkoreas die Opfer niemals vergessen würden, sagte der ungarische Vizepremier Mihály Varga.Moon gedachte der Opfer und dankte der ungarischen Regierung für ihre Unterstützung beim Vorgehen nach dem Unfall und die Schaffung einer Gedenkstätte.Moon sagte, er bedanke sich dafür, eine Gedenkstätte eingerichtet zu haben, damit um die Opfer ewig getrauert werden könne. Er glaube, dass dies für immer zur Frendschaft zwischen den Bügern beider Staaten führen werde.Es ist das erste Mal seit 20 Jahren, dass ein südkoreanischer Präsident Ungarn besucht. Ungarn nahm 1989 diplomatische Beziehungen mit Südkorea auf, und zwar als erstes Land unter den früheren Ostblockstaaten. Das Land bildet mit Slowakei, Tschechien und Polen die Visegrád-Gruppe.Präsident Moon wird sich während seines Aufenthalts in Ungarn mit den Regierungschefs der Visegrád-Staaten treffen. Dort sind über 20 koreanische Unternehmen in aussichtsreichen Industrien wie Batterien für E-Autos tätig. Daher wird erwartet, dass der Schwerpunkt des Ungarn-Besuchs auf die Stärkung der wirtschaftlichen Kooperation mit diesen Ländern gelegt wird.