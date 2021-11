Photo : YONHAP News

Zwei österreichische Ordensfrauen und ehemalige Krankenschwestern sind für ihre langjährige Arbeit mit Leprakranken auf der Insel Sorok geehrt worden.Marianne Stöger and Margaritha Pissarek hatten 40 Jahre lang auf der Insel gelebt. Nach Angaben der Vereinigung koreanischer Krankenschwestern seien sie von der britischen Wohltätigkeitsorganisation Florence Nightingale Foundation geehrt worden.Der alle zwei Jahre vergebene Preis sei ihnen am Dienstag bei einem virtuellen Ratskongress der Organisation zuerkannt worden.Die Auszeichnung geht an Krankenschwestern, die in Pflege, Ausbildung, Pflegemanagement oder Forschung mit ihrer Leistung herausragten.Stöger und Pissarek sind wegen ihres lebenslangen Engagements in Südkorea auch als "Engel der Sorok-Insel" bekannt.Beide kamen in den 1960er Jahren nach dem Abschluss an der Krankenschwesternschule in Innsbruck nach Südkorea. Auch nach dem Ende ihrer offiziellen Dienstzeit blieben sie auf der Sorok-Insel, auf der in Südkorea alle Leprakranken untergebracht waren.2005 hatten sie sich still und leise in ihre Heimat zurückgezogen und dies mit nachlassender Gesundheit begründet.