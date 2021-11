Gericht erlässt im Skandal um Landentwicklung Haftbefehle

Photo : YONHAP News

Das Bezirksgericht Seoul Zentral hat im Skandal um illegale Landentwicklung zwei Haftbefehle erlassen.Haftbefehl wurde am Donnerstag gegen Kim Man-bae, größter Anteileigner an der Investmentfirma Hwacheon Daeyu, erlassen. Begründet wurde dies mit Verdunkelungsgefahr.Er soll mit Yoo Dong-gyu, früherer Präsident des öffentlichen Unternehmens Seongnam Development Corporation, und weiteren Personen unter einer Decke gesteckt haben. Die Gruppe soll aus einem Bau- und Entwicklungsprojekt auf illegale Weise Profit in Höhe von mindestens 65 Milliarden Won oder 55.000 Dollar herausgeschlagen haben. Dies sei zum Schaden des städtischen Entwicklungsbetriebs gewesen.Noch vor drei Wochen hatte das Gericht einen Haftantrag zurückgewiesen.Ein weiterer Haftbefehl erging gegen Nam Wook, der an dem Projekt als Anwalt und Partner beteiligt gewesen war. Auch in seinem Fall bestehe die Gefahr, dass er Beweismittel vernichten könnte.Ein Haftbefehl gegen den Anwalt Chung Min-yong, früherer Leiter der Strategieabteilung bei Seongnam Development Corporation, wurde zurückgewiesen. Chung steht im Verdacht, mit den zentralen Figuren in dem Skandal kooperiert zu haben.