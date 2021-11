Papst dankt Erzbistum Seoul für Spende für Impfstoff-Verteilung

Photo : YONHAP News

Papst Franziskus hat sich für eine Spende von einer Million Dollar des Erzbistums Seoul für die Bereitstellung von Covid-19-Impfstoffen bedankt.Nach Angaben des Erzbistums am Mittwoch schickte der Papst am 21. Oktober einen Dankesbrief an Kardinal Andrew Yeom Soo-jung, Erzbischof von Seoul. Man habe die Spende für die wegen Covid-19 leidenden Armen und Notleidenden gut erhalten, schrieb der Papst.Er danke zutiefst dafür, Nächstenliebe und Großzügigkeit gezeigt zu haben, damit viele Notleidende die nötige Hilfe bekommen könnten, hieß es weiter.Das Erzbistum Seoul hatte am 20. Oktober dem Vatikan erneut eine Million Dollar, die im Rahmen einer Spendenkampagne für die Impfstoff-Verteilung gesammelt worden waren, geschickt. Zuvor war dem Vatikan am 1. Juni eine Million Dollar Spendengeld überreicht worden.