Nordkoreas Botschafter bei UN fordert Auflösung von UN-Kommando in Korea

Photo : Getty Images Bank

Nordkoreas Botschafter bei den Vereinten Nationen, Kim Song, hat eine Auflösung des UN-Kommandos in Korea gefordert.Die Forderung unterbreitete er bei der 76. Generalversammlung in New York am 27. Oktober, wie ein am Mittwoch im Internetauftritt der Vereinten Nationen veröffentlichtes Video zeigt.Darin behauptet der Diplomat, dass die Einrichtung des UN-Kommandos illegal gewesen sei. Die Welt dürfe nicht über Taten hinwegsehen, die aus bösen politischen und militärischen Interessen im Namen der UN begangen würden.Die USA würden das Kommando benutzen, um eine "Besetzung" Südkoreas zu rechtfertigen und ihre politischen und militärischen Interessen im Indopazifik durchzusetzen, hieß es weiter.Südkorea wirbt zurzeit intensiv für eine Kriegsende-Erklärung, die den Weg für Gespräche mit Nordkorea ebnen soll. Denn der Koreakrieg (1950-53) wurde nur mit einem Waffenstillstand beendet.